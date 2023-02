Vaud: «Je voulais des lèvres pulpeuses, j’ai été défigurée»

L’esthéticienne en question avait prévu d’augmenter les lèvres de sa cliente en y injectant de l’acide hyaluronique. Mais les choses ont mal tourné. «J’avais mal et j’étais mal. Je saignais abondamment. Quand j’ai quitté son cabinet, elle a eu le toupet de me reprocher d’être partie avec son produit dans mes lèvres, pour ne pas devoir me rembourser», se souvient Julie. Selon elle, l’esthéticienne n’avait pas de produit de résorption à disposition. «J’ai souffert pendant trois semaines qui m’ont paru une éternité et les rares fois où je suis sortie, tous les regards étaient braqués sur moi.»