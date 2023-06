Suisse romande: «Je voulais donner une meilleure vie à mon chien mais je n’y arrive pas»

Malgré tout l’amour de leurs nouveaux maîtres, des chiens importés ont des troubles et leur intégration est très compliquée, voire irréalisable. Des propriétaires et un vétérinaire témoignent.

En fonction de leur vécu dans leur pays d’origine, les chiens importés peuvent rencontrer de grands problèmes d’intégration en Suisse. DR

«J’imaginais avoir un chien heureux, doux et calme qui allait m’aimer et me remercier de lui avoir donné une meilleure vie…» Laeticia* est désabusée. Il y a un peu plus de deux mois, cette trentenaire a acheté un chien venu d’Italie et qui avait besoin d’un foyer. L’intégration se passe très mal. «Il est tout le temps angoissé. Il a peur du bruit et des personnes inconnues. Il est suivi par un vétérinaire comportementaliste. Je lui donne des calmants et fais des exercices de désensibilisation avec lui. Il y a du mieux mais ce n’est pas top», résume la Valaisanne.

«Ce type d’importation de chiens est en hausse. Malgré les intentions louables des détenteurs, cela s’avère souvent plus néfaste que bénéfique», constate le vétérinaire comportementaliste Philippe Bocion. Selon lui, de nombreux chiens importés nécessitent «une prise en charge en raison d’un état d’anxiété ou d’agressivité supérieure à la norme». Dans ce contexte, le propriétaire fait souvent face à des contraintes dépassant ses prévisions. «Finalement, contraindre un chien à vivre dans un environnement qui ne correspond pas à ses capacités d’adaptation, c’est d’avantage lui nuire que l’aider», souligne le médecin vétérinaire.

«Jamais un chien normal»

Pauline* subit, impuissante, la souffrance de son chien venu de Roumanie. «Il est terrifié par les autres chiens et a aussi peur de l’humain. Du coup, il aboie tout le temps. Pour le promener, soit nous allons en campagne, soit nous le promenons tôt le matin ou tard le soir», indique la jeune femme de 30 ans. Pour remédier à cette situation, Pauline et son compagnon se sont inscrits à des cours privés et ont mis l’animal sous médication. «Je rêvais d’avoir un chien heureux, j’ai un animal traumatisé», se désole la trentenaire. L’analyse du vétérinaire comportementaliste donne peu d’espoir. «Il m’a dit que ce ne sera probablement jamais un chien normal et que le processus sera long et difficile», relève-t-elle. Mais, malgré les difficultés d’intégration et le coût financier du chien, pas question pour elle et son compagnon de s’en débarrasser. «Nous regrettons de l’avoir pris. Mais c’est trop tard. Nous nous sommes attachés à lui.»

Une Vaudoise, qui a adopté un chien venu d’Espagne, exprime ses regrets. «Il n’est pas heureux et ça me rend triste. Parfois, je pleure en me disant qu’il aurait été mieux en Espagne.»

* Prénoms d’emprunt