Maluma voulait être footballeur professionnel

Après des collaborations avec Madonna, Jennifer Lopez, The Weeknd ou encore Shakira, il est devenu l’un des chanteurs de reggaeton les plus connus du monde. À 28 ans, Maluma, qui avait fait visiter sa maison , est à l’affiche de la comédie romantique «Marry Me», dès le 9 février 2022 au cinéma.

Ça faisait quelque temps que je cherchais un projet original pour passer de la chanson au cinéma. Être chanteur, c’est se créer une image, un univers musical. Dans un clip, on joue souvent, même si l’on doit aussi rester soi-même. Alors, incarner un chanteur qui est amoureux d’une popstar mondiale dans «Marry Me» n’a pas été trop compliqué comme transition. Jennifer Lopez a dû me convaincre d’accepter car je ne voulais pas jouer Bastian, ce gars qui trompe sa fiancée alors qu’ils sont sur le point de se marier. Si je m’engage, je suis un gars fidèle. Mon seul point commun avec mon personnage est donc d’être chanteur.

On ne connaît d’ailleurs rien de votre vie sentimentale.

Et c’est voulu. J’ai trop de travail, trop de projets, trop de déplacements dans le monde pour rechercher une relation amoureuse. J’étais ado quand j’ai commencé à chanter dans mon pays natal, la Colombie. J’ai vite appris à garder mon jardin secret.

Non. Dans mon enfance, je n’ai jamais imaginé devenir un artiste. Je voulais être footballeur professionnel. Mon père m’a encouragé dans ce sens et il a été surpris lorsque j’ai commencé à faire de la musique. À 16 ans, ma décision était prise. Le foot reste ma passion et la chanson est mon métier.