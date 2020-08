Manifestations à Portland

«Je voulais juste qu’ils voient sur quoi ils tirent»

La mystérieuse jeune femme, qui s’est présentée face aux policiers nue comme un ver, sort du bois et explique les raisons de son geste.

«Jen» a dit ne pas avoir planifié son action. Elle dit s’être sentie «provoquée» lorsqu’elle a vu les policiers debout «comme s’ils étaient des guerriers, et ils ne le sont pas». «Cette fureur est née en moi… et je me suis dit que je voulais être nue et les affronter». Son copain qui se trouvait avec elle lors de la manifestation a gardé ses vêtements.