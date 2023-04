Jeremy Renner debout sur le tapis rouge après l'accident

La volonté de Jeremy Renner, qui a eu un grave accident avec sa dameuse , dépasse l’entendement. À force de courage et de rééducation, c’est en marchant à l’aide d’une canne que l’acteur américain de 52 ans a répondu aux questions des médias lors de la première mondiale de sa série «Rennervations», qui a démarré le 12 avril 2023 sur Disney+.

Il était hors de question de retarder la diffusion de «Rennervations» à cause de mon accident. J’ai suivi à la lettre les recommandations des médecins pour réussir à marcher à nouveau, même si je suis encore loin d’avoir la même flexibilité qu’avant. Regardez-moi, on dirait que j’ai été roué de coups sur tout le corps (rire). Cette série me tient tellement à cœur car elle est l’aboutissement d’années de ma vie.