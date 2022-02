Marie S’Infiltre voulait un bon décoinçage de cul

Marie S’Infiltre : «Je voulais offrir mes fesses pour un bon décoinçage de cul»

Après sa prestation aux César qualifiée de gênante par une majorité de gens, Marie S’Infiltre a expliqué pourquoi elle avait décidé de montrer son postérieur.

Interrogée sur sa performance par «TV Mag», la Française de 31 ans, qui se trouve parfois très lourde et gênante, a d’abord confié qu’elle n’avait rien préparé. «On a l’impression que c’est prémédité car je récite des vers. Or, c’était une tirade que j’avais déjà écrite et interprétée. Tout s’est décidé à la dernière minute, j’ai demandé à mon associé ce que je devais faire et il a lancé l’idée de la tirade du cul. Il m’a encore envoyée au casse-pipe», a-t-elle raconté.