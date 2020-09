Quelle était l’idée de départ de cet album?

L’envie de faire des duos. Je me suis dit que ça pourrait être sympa de n’inviter que des femmes. Ma voix grave pourrait se marier avec les leurs. C’est aussi l’occasion de parler et de mettre à l’honneur les femmes. Je ne me suis pas posé la question de savoir si je surfais sur la vague MeToo ou pas. J’ai été choqué bien assez tôt, dès l’adolescence, par les inégalités hommes-femmes qui perdurent d’ailleurs encore aujourd’hui notamment en termes de salaire. Les mouvements tels que MeToo et Balance ton porc ont secoué la société et m’ont mené à me questionner. Et moi, est-ce que j’ai toujours été correct? Est-ce que je n’ai pas fait des remarques déplacées ou dégradantes?