Genève: Une association adapte les places de jeux pour les enfants en fauteuil roulant

«On ne souhaitait pas des endroits réservés, non; mais juste adaptés», explique la Genevoise, à la tête d’une association d’aide aux jeunes en situation de handicap, qui porte le nom de son petit-fils. «Je voulais que Gabriel puisse s’intégrer et jouer avec ses copains.» Le projet est devenu réalité. Des équipements fleuriront cet été dans six villes romandes: Carouge et Lancy (GE), Vevey et Yverdon (VD), ainsi que Monthey et Sierre (VS). D’une manière différente, la ville de Genève avait créé en 2018 une aire de jeu qui prenait en compte les besoins des enfants en chaise roulante.