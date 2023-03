Fribourg: les autorités ont pris l'argent d'un détenu

Soins dentaires en prison

Dans les prisons de Suisse romande et du Tessin, les détenus peuvent bénéficier de soins dentaires indispensables et urgents, servant à calmer une douleur aiguë et permettant de maintenir ou rétablir une fonction masticatoire minimale. Ceux qui peuvent payer, paient. Ceux qui ne peuvent pas, paient seulement 20%, le reste étant pris en charge par les autorités. De plus, les prisonniers condamnés pour deux ans ou plus (ce qui n’est pas le cas de Mehdi) peuvent également recevoir des soins «nécessaires, mais non urgents». Pour ceux qui n’ont pas les moyens de payer, les autorités financent la moitié de la facture du dentiste.