Granit Xhaka se confie – «Je voulais vraiment partir d’Arsenal»

Blessé depuis la fin du mois de septembre et indisponible jusqu’à la fin de l’année, Granit Xhaka était de passage en Allemagne où il était l’invité de l’émission «MitGeredet». Dans le podcast réalisé par les fans de son ancien club du Borussia Mönchengladbach, le capitaine de la Nati s’est livré sur sa carrière et sa convalescence.

La qualification réussie pour la Coupe du monde

«Le fait que nous ayons participé à cinq tournois depuis 2012 montre ce que la Suisse fait correctement. Je me suis énormément réjoui. Les garçons ont fait du bon travail. J’ai félicité les garçons et l’entraîneur. Quand on voit toute la campagne, on se dit qu’on méritait d’être là directement.»