L’homme, qui porte un T-shirt et un ballon gonflable à la gloire de Donald Trump, se prend de bec avec les manifestantes, qui lui reprochent de ne pas respecter les distances de sécurité. «Vous êtes tout près de mon visage et vous n’avez pas de masque, il faut que vous reculiez», lui lance une des femmes. Deskins lui répond en lui soufflant dessus. Scandalisée, l’une des dames crie à l’agression, ce à quoi le sexagénaire rétorque: «Je vous ai respiré dessus!» avant de répéter son geste sur l’autrice de la vidéo.

«Sorti de nulle part, ce type a traversé la route et s’est rué sur nous», raconte Kathy Beynette à News4. La sexagénaire craint désormais pour sa santé et celle de son amie: «Nous sommes toutes deux proches de 70 ans, ce qui nous place dans une catégorie à haut risque. À cause de cet individu, ma famille a dû annuler le petit Thanksgiving que nous avions prévu avec quelques personnes», s’indigne-t-elle.