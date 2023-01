Triple infanticide aux USA: le père de famille a pardonné à sa femme

Triple infanticide aux USA : «Je vous demande de pardonner à Lindsay, comme je l’ai fait»

Conscient de la gravité de l’état de son épouse, Patrick Clancy avait opté pour le télétravail, afin de rester le plus possible auprès d’elle. Mardi, il s’était absenté 25 minutes pour aller chercher à manger quand l’impensable est survenu. Aujourd’hui, le père de famille a tout perdu, mais il a choisi le pardon. Sur une page GoFundMe créée pour le soutenir, le trentenaire a publié un long texte dans lequel il partage son «choc» et sa «douleur». «Tout me fait penser à eux et quand j’arrive à dormir un peu, je rêve d’eux en boucle», explique Patrick.