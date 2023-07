Amandine Pellissard pousse un coup de gueule

Les critiques à son encontre n’ayant pas tardé à arriver en masse, Amandine a répondu à ses détracteurs du tac au tac. «Alors oui, je fume, je n’ai jamais été capable d’arrêter de fumer enceinte. Néanmoins, je fume beaucoup moins que hors grossesse, donc je suis très fière de moi. Je suis passée de 30 cigarettes à sept cigarettes, a-t-elle affirmé. Et encore une fois, que ça dérange, bien sachez que je vous emmerde. Vous n’êtes pas ma sage-femme, ni ma gynéco, ni ma mère, ni mon mari. J’ai eu huit enfants, je sais ce que j’ai à faire et je sais ce que les médecins me disent de faire ou de ne pas faire. Pour le coup, aucun médecin ne me conseille d’arrêter de fumer». Voilà qui est dit.