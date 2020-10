Coronavirus en Italie«Je vous montrerai leurs yeux qui appellent à l’aide»

«Je vous ferai rentrer à la maison comme je rentre moi»

En Italie, trois régions ont adopté le couvre-feu ces derniers jours: celles de Rome (Latium), Milan (Lombardie) et Naples (Campanie). Au moins deux autres, le Piémont et la Sicile, leur emboiteront le pas dans la semaine. Cinémas, théâtres, salles de gym et piscines ont fermé lundi et jusqu’au 24 novembre. Les bars et les restaurants doivent cesser de servir après 18h, et 75% des classes dans les lycées et universités se tiennent en ligne.