Marlène Schiappa : «Je vous rassure, on ne va pas interdire les plans à trois»

La ministre française a été l’auteure d’une sortie mémorable lors d’une interview radio, en marge du débat autour d’un projet de loi controversé visant à «lutter contre les séparatismes».

Face aux vives et nombreuses critiques suscitées par cette loi, l’ex-secrétaire d’État a voulu «rassurer tout le monde»: «On ne va pas interdire les plans à trois, l’infidélité, le polyamour, les trouples…» Avant d’argumenter qu’il y a, en France, «pays du libertinage», une «liberté amoureuse, sentimentale et sexuelle» mais que «la polygamie c’est autre chose».

«Quand on contracte un mariage, on a un certain nombre de droits de la famille, en matière d’héritage, de filiation, etc.» Or, la situation de polygamie «appauvrit les droits de nombreuses femmes», a précisé Marlène Schiappa, la ministre.

Les propos de Marlène Schiappa ont rapidement été partagés et commentés par de nombreux internautes et journalistes, dans un joyeux mélange d’humour et d’incompréhension. Au-delà des quolibets douteux, certains remettent en cause la stratégie de communication du gouvernement et le bien-fondé du projet de loi en question.