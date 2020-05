France

«Je voyais bien qu’il avait du mal à respirer»

Le papa du jeune garçon décédé à Marseille d’une forme proche du syndrome de Kawasaki témoigne. Il a l’intention de porter plainte.

La semaine dernière, un premier enfant atteint d’une forme de la maladie de Kawasaki est décédé en France, à Marseille. Lundi, BFM TV a diffusé le témoignage du père de ce jeune garçon de 9 ans. Sous le choc, il partage sa colère et son intention de porter plainte. «Les personnes responsables doivent assumer leurs actes», estime-t-il.

Le cauchemar commence à la toute fin du mois d’avril. Les parents de Lucas* s’inquiètent pour leur fils, qui présente une forte fièvre. Pendant trois jours, l’enfant ne s’alimente quasi plus et souffre de diarrhées. «Et en plus, il avait des boutons rouges, des plaques rouges», décrit son papa. Pour en avoir le cœur net, le couple de Marseillais emmène son enfant à l’hôpital La Timone.