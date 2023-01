Automobilisme: Jean Alesi pas condamné dans l’affaire du pétard

Automobilisme : Jean Alesi relaxé dans l’affaire du pétard

Pour faire une blague

L’ancien pilote de la Scuderia (1991-1995) s’était rendu le lendemain au commissariat, où il avait dédouané son frère, expliquant que c’est bien lui qui se trouvait à bord de la voiture, avec son fils et un ami de celui-ci, et qu’il avait lui-même «coincé un gros feu d’artifice acheté en Italie dans l’encadrement d’une fenêtre du cabinet d’architecte de son beau-frère». Jeudi, il a à nouveau reconnu «totalement» les faits.

La joie de retrouver son fils

«Il y a une tradition familiale de faire sauter les pétards lorsque l’on est content, et Jean Alesi était dans une joie immense ce soir-là de retrouver son fils après des mois de séparation» à cause du Covid, a plaidé son avocat, Me Thibaut de Montbrial.