Genève : Jean Calvin assistera à des compétitions de badminton

Un ring de boxe sera installé la semaine prochaine à côté des canons de l’ancien arsenal, en Vieille-Ville. Par ailleurs, on jouera au badminton devant le Mur des Réformateurs et au football américain à l’entrée d’Uni-Bastions. Du 15 au 18 septembre prochains, la Fête du sport conviera 80 classes d’écoles primaires, puis toute la population, à découvrir et à s’initier à 25 disciplines, dont le tir à l’arc, le kitesurf ou encore le hockey sur glace. Le tout, gratuitement.

Clubs cherchent adhérents

Née d’une collaboration entre le Canton et la Ville de Genève ainsi que l'Association genevoise des sports, cette première édition devrait devenir bisannuelle. Le but est de «mettre en relation les associations sportives et le grand public - des enfants aux seniors - hors des stades ou des lieux sportifs habituels», a souligné le conseiller d’Etat Thierry Apothéloz, chargé de la cohésion sociale. Mais il y a aussi un autre objectif, a relevé la maire de Genève, Marie Barbey-Chappuis: «Cette manifestation a aussi été organisée pour soutenir les clubs sportifs. Beaucoup d’entre eux ont perdu des membres pendant la période du Covid et ont besoin aujourd’hui d’attirer un nouveau public».