Loana : Jean Edouard n’a pas été tendre avec Loana

20 ans après la scène culte de la piscine dans Loft Story, les stars se sont retrouvées sur le plateau de «Touche pas à mon poste».

«Ça me fait quelque chose de le voir parce qu'on a vécu une histoire ensemble», a déclaré Loana. «Le changement de notre vie, on l'a vécu tous les deux». Le sourire sur son visage s'est rapidement effacé quand son ex a pris la parole sans jamais s'adresser directement à elle et même sans vraiment la regarder: «Il y a un moment, on a envie de voir ces personnes se prendre en main et de tenter de prendre le problème à bras-le-corps et de le régler».