haute gastronomie - Jean Imbert, nouveau chef du mythique Orient-Express

«Cela fait deux années qu’avec les équipes du Venice-Simplon-Orient-Express et les miennes nous travaillons sur ce projet», a annoncé le chef Jean Imbert, gagnant de la saison 3 de Top Chef, qui a gagné une étoile au Plaza Athénée et qui officie au restaurant Monsieur Dior de la boutique de luxe parisienne, le 6 avril sur Instagram. «Jamais je n’oublierai l’héritage de ce train, mais nous sommes repartis d’une feuille blanche en changeant la vaisselle, la lumière, la direction artistique etc. et après plusieurs voyages tests, nous démarrerons samedi 23 avril, avec un Rome-Paris et pour plusieurs années de voyage!»