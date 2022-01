Carnet noir : Jean-Jacques Beineix, réalisateur de «37°2 le matin», s’est éteint

Le cinéaste français est mort des suites d’une longue maladie, a annoncé vendredi sa famille. Il avait 75 ans.

Six longs métrages

Jean-Jacques Beineix laisse derrière lui une grosse poignée de longs métrages, six en tout, après avoir aussi longuement travaillé pour le cinéma français en tant qu’assistant réalisateur. On découvre ainsi son nom dans les génériques de grosses productions populaires ou il côtoie Louis de Funès et Coluche dans «L’aile et la cuisse» et Jean-Paul Belmondo dans «L’animal» notamment.