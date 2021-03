«Loin de moi l'idée d'accabler celle qui m'a succédé. Ce qui ne serait pas très sportif et ce n'est pas mon genre de dire publiquement ce que je ressens», a confié Jean-Jancques Bourdin, qui n'y va toutefois pas avec le dos de la cuillère dans une interview au Journal du Dimanche.

«Je remarque simplement que RMC a toujours été une radio populaire, proche de l'auditeur, loin de l'entre-soi parisien. Et je ne souhaite pas qu'elle s'égare», a-t-il poursuivi. «Cet éloignement explique sans doute les chiffres actuels. On s'est peu à peu éloignés du concept très clair d'origine avec trois piliers: information, débat et sport», a conclu celui qui s'est dit «profondément affecté» par son éviction - l'été dernier - de la matinale de RMC qu'il animait depuis 2001.