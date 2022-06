Accusé d'agression sexuelle, Jean-Jacques Bourdin a été limogé

Télévision : Agression sexuelle: Jean-Jacques Bourdin limogé

Écarté de l’antenne depuis l’ouverture d’une enquête à son encontre, le journaliste vedette a vu le groupe Altice, propriétaire de BFMTV et RMC, mettre fin à son contrat.

Jean-Jacques Bourdin et BFMTV, c’est fini.

La direction du groupe Altice Média (BFMTV, RMC) a annoncé vendredi cesser toute collaboration avec son journaliste vedette Jean-Jacques Bourdin, 73 ans, écarté de l’antenne depuis janvier après l’ouverture d’une enquête pour agression sexuelle, classée pour prescription. «En raison des événements intervenus et portés à la connaissance de la direction au cours de l’année 2022», celle-ci a «décidé de mettre un terme au contrat de travail de monsieur Jean-Jacques Bourdin et ainsi cesser toute collaboration», a-t-elle indiqué dans un communiqué.

«Saisi le cou»

Environ un mois plus tard, sa consœur Fanny Agostini, ancienne présentatrice météo de BFMTV-RMC, passée ensuite par Thalassa, avait révélé à Mediapart être à l’origine de cette plainte déposée pour tentative d’agression sexuelle. Selon elle, les faits se seraient produits en Corse en octobre 2013. Dans sa plainte, consultée par l’AFP, elle racontait que M. Bourdin lui avait «saisi le cou», avait «rapproché son visage» du sien et avait «essayé de (l’) embrasser à plusieurs reprises», sans y «parvenir», dans la piscine d’un hôtel de Calvi (Haute-Corse).

Elle se serait «débattue» et serait parvenue à sortir de la piscine. M. Bourdin aurait alors dit: «J’obtiens toujours ce que je veux», «une menace de la part de quelqu’un qui avait un ascendant hiérarchique» d’après elle. Puis il lui aurait envoyé «durant plusieurs mois» des e-mails et des SMS insistants, selon la journaliste aujourd’hui âgée de 33 ans, qui dit avoir «été sans cesse dans la peur» jusqu’à son départ du groupe en 2017.

«Instrumentalisation publique»

Mi-février, une seconde femme avait déposé une plainte pour agression sexuelle, harcèlement et exhibition sexuelle, accusant M. Bourdin de faits survenus à la fin des années 1980. L’enquête a été classée sans suite en avril pour cause de prescription des faits, le délai en la matière étant de six ans.