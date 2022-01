Accusations d’agression sexuelle : Jean-Jacques Bourdin temporairement écarté de BFMTV et RMC

A la demande de la direction, l’animateur se retire «temporairement» des antennes de BFMTV et RMC, afin de «ne pas porter préjudice au fonctionnement quotidien» des deux médias.

L’animateur de télévision et de radio Jean-Jacques Bourdin, visé par une plainte pour agression sexuelle, est écarté «temporairement» de l’antenne sur BFMTV et RMC, a annoncé dimanche la maison mère des deux médias, Altice. «Jean-Jacques Bourdin, à la demande de la direction, se retire temporairement des antennes de BFMTV et de RMC. Cette décision a été prise pour ne pas porter préjudice au fonctionnement quotidien de BFMTV et de RMC», a indiqué le groupe dans un communiqué.