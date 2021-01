Voile : Jean Le Cam, le héros du Vendée Globe, a passé la ligne

Le Français de 61 ans, qui avait secouru son compatriote Kevin Escoffier, a terminé en 4e position son tour du monde en solitaire.

Il avait suscité admiration et courage: Jean Le Cam, vieux briscard et doyen de la course, a bouclé jeudi soir son Vendée Globe et se classe quatrième après déduction des compensations obtenues pour le sauvetage de Kevin Escoffier.