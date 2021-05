Voile - Jean Le Cam sera le parrain du Bol d’Or

Le «Roi Jean», comme on le surnomme affectueusement, disputait cet hiver son cinquième Vendée Globe, à 61 ans. Il a marqué les esprits par sa navigation simple, sa stratégie efficace et, bien sûr, par le sauvetage de Kevin Escoffier dans l'Atlantique sud.

«Le Bol, c’est un monument, une course mythique, sur un plan d’eau qui peut être très exigeant, a déclaré Le Cam. En Suisse, vous avez une grande culture vélique. Lorsqu’il y a beaucoup de vent, chez vous, il y a des talus! Et vous avez tellement de vents différents, à cause du relief. Et chacun d’eux a son petit nom…»