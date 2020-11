«Yes We Cam!»: Jean Le Cam est en train de le prouver. AFP

Le Français Jean Le Cam («Yes We Cam!») menait toujours le Vendée Globe samedi en soirée devant le Britannique Alex Thomson («Hugo Boss»).

A 61 ans et pour sa cinquième participation, Le Cam et son bateau vieux de treize ans ont passé la tempête tropicale Theta au large des Açores (Portugal) et devancent les navires de nouvelle génération équipés de «foilers», capables de voler, comme celui de son poursuivant Thomson.

Joint à la vacation de 5 heures du matin samedi, Alex Thomson, décrivait sa nuit de flirt dangereux avec le centre de la dépression, où des rafales à 60 nœuds on fait lever des creux de plus de 6 mètres. «Ce n’est pas un endroit où il faut être, et même si on essaye toujours d’être performant, c’est surtout de la survie dans ces conditions», a-t-il confié entre deux sonneries d’alarme. Avant d’évoquer la performance de Le Cam: «Mon Dieu, Jean est incroyable, incroyable! Être là où il est, à 61 ans et avec ce bateau, c’est remarquable, tout simplement brillant!»

Derrière Le Cam, un autre marin fait sensation, et c’est un bizuth du Vendée Globe, lui aussi à la barre d’un IMOCA classique de 2007: Benjamin Dutreux. Le skipper l’«OMIA-Water Family» a tracé au plus court à travers la dépression. Le voici sur le podium en ce 6e jour de course, à 26 milles de Le Cam.

Les bateaux qui suivent le trio de tête commencent à pouvoir souffler un peu: Thêta s’éloigne dans leur sillage, ils ont passé le plus dur. Le vent s’est assagi, la mer légèrement aplanie. Tout le monde va pouvoir renvoyer de la toile et accélérer: les alizés sont pour bientôt !

Parmi ces bateaux, A lan Roura semble avoir pris le bon vent: il a gagné un rang, pour se situer en seizième position, et son retard sur Le Cam, qui était de 209 milles au sortir de la nuit, n’est plus que de 186 milles.