Le Français Jean Le Cam («Yes We Cam!») menait toujours le Vendée Globe samedi en soirée devant le Britannique Alex Thomson («Hugo Boss»).

À 61 ans et pour sa cinquième participation, Le Cam et son bateau vieux de treize ans ont passé la tempête tropicale Theta au large des Açores (Portugal) et devancent les navires de nouvelle génération équipés de «foilers», capables de voler, comme celui de son poursuivant Thomson (à 6,1 milles).

Joint à la vacation de 5 heures du matin samedi, Alex Thomson, décrivait sa nuit de flirt dangereux avec le centre de la dépression, où des rafales à 60 nœuds on fait lever des creux de plus de 6 mètres. «Ce n’est pas un endroit où il faut être, et même si on essaye toujours d’être performant, c’est surtout de la survie dans ces conditions», a-t-il confié entre deux sonneries d’alarme. Avant d’évoquer la performance de Le Cam: «Mon Dieu, Jean est incroyable, incroyable! Être là où il est, à 61 ans et avec ce bateau, c’est remarquable, tout simplement brillant!»

Les bateaux qui suivent les leaders commencent à pouvoir souffler un peu: Thêta s’éloigne dans leur sillage, ils ont passé le plus dur. Le vent s’est assagi, la mer légèrement aplanie. Tout le monde va pouvoir renvoyer de la toile et accélérer: les alizés sont pour bientôt!

Parmi ces bateaux, «La Fabrique» d’A lan Roura semble avoir pris le bon vent mais a perdu un rang (17e) et son retard sur Le Cam, qui était de 209 milles au sortir de la nuit est passé à 186 milles en début de journée pour se retrouver à 210 milles en fin de soirée.

Mais le Genevois a passé une nuit difficile dans la tempête. Il le raconte sur son site internet: «Sentir le bateau s’envoler: le silence à bord pendant quelques secondes, le speedo à 32 nœuds l’espace d’un instant… Avant de retomber brutalement dans une mer forte, agressive. J’aurais eu une ceinture de sécurité dans mon siège de veille, je me serais attaché. Impossible de tenir en place, encore moins de manger ou dormir. Même pas un café…

»Des tonnes d’eau qui tombent dans le cockpit, une nuit noire à ne même pas voir une étoile, un ciel chargé de terreur. J’aurais dû être poète au lieu de me retrouver là comme un gland, tout seul dans mon bateau. Plus sérieusement: dépression tropicale derrière, c’est fait.

»Maintenant, l’objectif du jour est d’attaquer de nouveau et manger. Car je n’ai mangé que 6 repas depuis le départ et ce n’est vraiment pas assez, je dois reprendre des forces. La suite va être plus cool mais c’est souvent dans les conditions météo tranquilles qu’il faut changer le plus de voiles.

»Ma petite La Fabrique semble avoir très bien tenu cette nuit, je suis très fier du boulot qui a été fait à bord.

»J’essaie de faire une route propre, facile à tracer sur une carte, d’aller au bon endroit, au bon moment. Ce n’est pas simple mais je trouve que même si je ne vais pas hyper vite, j’arrive à rester dans le bon peloton car je fais moins de milles.

»Je vais aller ranger le cockpit car là, on dirait une chambre d’ado. Et me faire un petit café, histoire de reprendre quelques forces.»