«Les mystères de l'amour»

Jean-Luc Azoulay ne veut pas perdre de temps

Le producteur des «Mystères de l'amour» souhaite reprendre le tournage dès que le confinement en France sera levé.

Le temps, c'est de l'argent et un producteur n'est jamais ravi d'en perdre. Jean-Luc Azoulay, l'homme derrière «Les mystères de l'amour», a donc décidé que le tournage de sa série reprendrait le 12 mai, soit le lendemain de la fin du confinement en France, a-t-il fait savoir sur Twitter .

Toutes les personnes travaillant pour le feuilleton avaient été contraintes de se mettre en pause le 14 mars à cause de la pandémie. Six jours plus tard, Carole Dechantre, l'interprète d'Ingrid, annonçait sur Facebook avoir été positive au Covid-19.