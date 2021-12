Télévision : «Jean-Luc Reichmann dans le coma?» Il répond

Le présentateur de télévision s'est moqué d'un article de presse évoquant son hospitalisation dans le coma.

L'animateur de TF1 Jean-Luc Reichmann a répondu non sans humour à la une très aguicheuse d'un magazine de presse people. L'animateur «placé dans le coma» affiche la revue, qui évoque également «la maladie incurable» de Mimie Mathy et la relation entre Emmanuel Macron et son épouse Brigitte.