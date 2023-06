Harcèlement sexuel: Jean-Marc Morandini de retour au tribunal

Il a fait appel dans une autre affaire

Le chef de harcèlement sexuel a été retenu à l’encontre de Jean-Marc Morandini au préjudice du seul jeune comédien. Concernant ce jeune comédien et quatre autres plaignants, la justice a également retenu l’infraction de travail dissimulé par dissimulation de salarié, les comédiens n’ayant pas été déclarés dès le premier jour du tournage. L’édition de fiches de paie et la transmission des chèques de rémunération aux différents acteurs a été mise en œuvre «bien après» la réalisation effective des tournages, à une période «où des plaintes avaient déjà été diligentées», ont relevé les enquêteurs.

En décembre dernier, l’animateur avait été condamné à une peine d’un an de prison avec sursis, assortie d’une obligation de soins de deux ans et de son inscription au fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, pour des faits de «corruption de mineurs» commis sur trois adolescents entre 2009 et 2016, lors d’échanges électroniques à caractère sexuel et d’un casting à son domicile. Il a fait appel de cette condamnation.