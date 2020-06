France

Jean-Marie Bigard, envisagé comme futur président?

L’humoriste a confirmé qu’il pensait «bien-sûr» à se présenter à l'élection présidentielle de 2022, en s'appuyant sur un sondage selon lequel il récolterait 13% des suffrages.

Cela ne semble pas une blague. L’humoriste français Jean-Marie Bigard a confirmé qu’il pensait «bien-sûr» à se présenter à l'élection présidentielle de 2022, dans l'émission «Les Grandes Gueules» de RMC jeudi. «Plus ça vient et plus je me dis qu’il y a tellement une belle bande de tocards en face de moi que je crois que je peux encore avancer un petit peu dans la mêlée», a-t-il estimé. Avant d'appuyer ses propos par un sondage: «L’Ifop me donne 13% d’intentions de vote».