Jean-Michel Aulas quitte la présidence de l'Olympique Lyonnais

Son départ était prévu à terme, mais il a été accéléré: Jean-Michel Aulas a cédé les commandes de l'Olympique Lyonnais, vendredi, à l'homme d'affaires américain John Textor. Un coup de tonnerre à Lyon, qui marque la fin d'une ère historique. Lorsque le rachat d'OL Groupe par Eagle Football – une entité regroupant les clubs anglais de Crystal Palace, brésilien de Botafogo et belge de Molenbeek (D2) et présidée par John Textor - a été finalisé en décembre dernier, Jean-Michel Aulas avait été nommé président exécutif pour trois ans. Mais des dissensions sont vite apparues entre le dirigeant historique et le nouveau propriétaire de l'OL, notamment au niveau de la politique sportive à mener pour redresser un club qui n'est que 7e de Ligue 1.

Bâtisseur infatigable

Le Lyonnais, PDG de la Cegid, une entreprise spécialisée dans les progiciels de gestion cotée en bourse dès 1986, avait pris la présidence de l'OL en juin 1987 alors que l'équipe, sans le sou, végétait en 2e division depuis sa relégation en 1983. Il a fallu deux ans pour remonter dans l'élite (1989) avant de retrouver la Coupe d'Europe en 1991. L'Olympique lyonnais a définitivement pris son envol à la fin des années 1990 avec deux places de 3e en Ligue 1 (1999, 2000), une victoire en Coupe de la Ligue et une 2e place en 2001, avant d'enchaîner sept titres consécutifs de champion de France entre 2002 et 2008 et des épopées en Ligue des champions avec Juninho et Karim Benzema. Lyon a également gagné la Coupe de France en 2008, pour l'unique doublé coupe-championnat de son histoire, avant une ultime victoire en Coupe de France en 2012, le dernier titre obtenu.