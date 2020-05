Le président de l’Olympic Lyonnais ne décolère pas

Jean-Michel Aulas, seul contre tous

Pris en tenaille entre le premier ministre français Edouard Philippe et la Ligue de football professionnel, le président de l’Olympique Lyonnais n’en démord pas. Il veut que la saison de Ligue 1 reprenne. Son souhait n’a que peu de chances de se réaliser.

De plus , Jean-Michel Aulas a déclaré au quotidien « Le Parisien » avoir déjà pris les devants et proposé l ’ organisation, en juillet, d ’ un tournoi avec Saint- É tienne, le Paris Saint-Germain et Lille . Ces trois clubs aur a ient , selon lui, donné leur accord.

La LFP n’a pas cédé un millimètre

La LFP poursuit: « Le contexte sanitaire s ’ améliore mais, le p remier m inistre l ’ a rappelé, la prudence prévaut. Avec les nouvelles annonces du gouvernement, les entraînements vont pouvoir reprendre courant juin et les clubs vont ainsi préparer au mieux la saison prochaine, qui démarrera en août . La très bonne nouvelle dans les déclarations du p remier m inistre, c ’ est que l ’ on peut espérer désormais une reprise en août avec une partie du public. Il faut penser aux acteurs du jeu et à nos supporters . »