Football – Jean-Michel Aulas veut ramener Benzema à l’OL

Entre le Brésilien et son ancien président, le torchon brûle. Le second n’a d’ailleurs pas eu peur d’ajouter: «L’épisode Juninho nous a fait mal au cœur, mais il s’est lui-même exclu du projet.» Sauf que dans la même interview, Jean-Michel Aulas a réussi le tour de force de faire remonter sa cote en évoquant un seul projet. Qui semble plutôt en être au stade de l’idée: le retour de Karim Benzema.

L’international français avait quitté l’OL en 2009 pour un Real Madrid qu’il n’a plus quitté. Figeant avec les années dans les esprits lyonnais une image de superchampion, fierté du club qui l’a lancé. Et voilà qu’il pourrait revenir? On n’en est pas là. «Karim Benzema est le plus grand joueur que l’on a formé à Lyon. Dès qu’on aura la possibilité de le faire revenir, on essaiera. Que ce soit comme joueur, entraîneur, peu importe: c’est un rêve», a lâché JMA. D’ici là, le président de l’Olympique lyonnais aura eu le temps d’en sortir d’autres, des déclarations fracassantes.