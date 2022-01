France : Jean-Michel Blanquer «regrette la symbolique» de ses vacances à Ibiza

Le ministre de l’Education nationale était en famille aux Baléares lorsqu’il annonçait le nouveau protocole sanitaire dans les écoles. Il avait été vivement critiqué.

«Ne nous perdons pas dans l’accessoire»

Le ministre avait auparavant posé trois questions pour sa défense. «Est-ce que j’avais le droit de prendre quelques jours de congé après cette année? Est-ce qu’il y a des réunions ou des éléments que je devais faire pendant cette période que je n’ai pas faits à cause de ça? Non bien sûr», a-t-il dit. «Et troisièmement, est-ce que les décisions auraient été différentes si j’avais été ailleurs? Non plus», a-t-il ajouté, avant de poursuivre: «Il y a, je le reconnais, une symbolique».