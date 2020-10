Relations tendues : Jean-​​Pascal attaque le physique de Sylvie Tellier

Jean-Pascal Lacoste, futur beau-frère de la patronne des Miss France, en a remis une couche dans «Touche pas à mon poste» lundi soir.

«Ma femme est divine comparée à elle», a-t-il rajouté. Bronca dans le studio. «J'ai le droit de dire que ma femme est beaucoup plus belle que sa sœur» et d'enchaîner en disant «ça devait être en noir et blanc à l'époque des Miss France» (sous-entendu lors de l'élection de Sylvie Tellier en 2001). Le chroniqueur s'explique: «On ne s'entend pas du tout, je l'apprécie pas du tout parce qu'elle s'est permis de me juger sans me connaître».