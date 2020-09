Il dézingue la famille : Jean-Pascal tacle sa belle-soeur… Sylvie Tellier

L'ex-candidat de la Star Academy file le parfait amour avec la sœur de la directrice du comité Miss France qu'il semble peu apprécier.

Et d'enfoncer encore le clou en révélant une anecdote étonnante sur le deuxième mariage de Sylvie Tellier, auquel ils n'ont pas été invités: «Elle ne voulait pas de couple divorcé à son mariage. Moi j'ai eu une première union et je suis divorcé et donc elle ne voulait pas... c'est énorme». Mais Jean-Pascal n'est pas fermé à une réconciliation: «Je ne la connais pas, donc je ne peux pas la juger. Là, j'envoie des vannes, mais si je la vois et qu'elle veut qu'on discute, ça sera avec grand plaisir».