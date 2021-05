Fashion - Jean Paul Gaultier ressuscite le prêt-à-porter

Il y a une semaine, la maison française postait sur son compte Instagram un message énigmatique. «The end», soit la fin d’une ère avec le départ du couturier, son fondateur. Alors, comme pour consoler ses aficionados, la marque de l’enfant terrible de la mode a annoncé, mercredi, le retour du prêt-à-porter, qui n’existait plus depuis plus de six ans (la ligne haute couture seule demeurait). Bella Hadid, mannequin star, en sera l’égérie.

Pour imaginer cette collection, la griffe a fait appel à cinq jeunes créateurs d’horizons et de style différents. La France sera représentée avec la Strasbourgeoise Nicola Lecourt Mansion et le Guadeloupéen Marvin M’Toumo, mais il y aura aussi le duo de designeuses allemandes Cosima Gadient et Christa Bösch (derrière la marque Ottolinger), l’Espagnol Alejandro Gomez Palomo (Palomo Spain) et, enfin, le Brésilien, Alan Crocetti. Ce dernier a d’ailleurs réinventé pour l’occasion l’iconique corset aux seins pointus porté par Madonna.