Dans la catégorie principale, celle du meilleur joueur de Super League, c ’ est l ’ attaquant de Young Boys, Jean-Pierre Nsamé qui a été élu, comme l ’ année dernière. Meilleur buteur de Super League la saison dernière, le Camerounais a battu dans cette soirée le Servettien Miroslav Stevanovic et le Saint-Gallois Jordi Quintillà.

Le prix du meilleur entraîneur de l ’ année est logiquement revenu à Gerardo Seoane. Le Lucernois a mené Young Boys au titre et a donc devancé Maurizio Jacobacci (Lugano) et Peter Zeidler (Saint-Gall).

Enfin, les votes sur le plus beau but de l ’ année ont désigné la réussite de Nicolas Moumi Ngamaleu. Avec son contrôle et sa frappe, le Camerounais de Young Boys n ’ a laissé aucune chance à Alexander Gerndt (Lugano) et Victor Ruiz (Saint-Gall), en finale dans cette catégorie.