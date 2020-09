France : Jean-Pierre Pernaut quitte le «13 heures» de TF1

Le journaliste quittera le journal de la mi-journée de la Une d’ici à la fin de l’année 2020, mais il ne compte pas prendre sa retraite.

Dès 2021, «il pilotera et incarnera les opérations spéciales qu’il a créées, à l’image notamment de «SOS Villages» et «Les plus beaux marchés», a précisé TF1 dans un communiqué. Il sera également présent dans les grandes émissions proposées lors d’événements comme le 14 juillet et proposera des reportages, tout en étant actif sur LCI, a ajouté la chaîne.