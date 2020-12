Télévision française : Jean-​​Pierre Pernaut très ému pour son dernier JT

Séquence émotion ce vendredi sur TF1: après 33 ans de bons et loyaux services, Jean-Pierre Pernaut a présenté son dernier journal de 13h.

«Tu ne pensais quand même pas que j'allais te laisser tout seul aujourd'hui quand même»: Nathalie Marquay a déboulé au milieu du dernier JT de son mari, vendredi, accompagnée de ses enfants, Lou (18 ans) et Tom (17 ans) et du petit-fils de Jean-Pierre Pernaut, Léo (son papa est Olivier né d'une première union). Un JT largement consacré aux régions et au départ de l'emblématique présentateur.