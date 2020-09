Suisse : Jean-Stéphane Bron reçoit le Prix culturel de la Fondation Leenards

Le prix, doté de 30’000 francs, salue une personnalité culturelle au parcours d'exception. Un prix posthume est également décerné à Pierre Keller.

Pour le jury, «l’acuité du regard de Jean-Stéphane Bron – qui interroge et éclaire les réalités les plus complexes – est particulièrement nécessaire en ces temps où l’image brouille plus souvent qu’elle ne révèle», a indiqué jeudi la Fondation Leenaards dans un communiqué. Le prix, doté de 30’000 francs, salue une personnalité culturelle au parcours d'exception.

Création d’un «Prix Pierre Keller»

Les Bourses culturelles Leenaards sont, elles, dotées de 50’000 francs chacune. Elles ont été attribuées à l’écrivaine Marina Skalova, aux metteurs en scène Jean-Daniel Piguet et Joël Maillard (aussi comédien et auteur), aux musiciens Louis Schild (instrumentiste), Julie Campiche (harpiste) et Vincent Casagrande (baryton) ainsi qu'à la plasticienne Shirin Yousefi et à la graphiste Giliane Cachin.