France : Jean-Vincent placé en garde à vue

L’ex-élu écologiste a été interrogé lundi dans les locaux de la Brigade de répression de la délinquance contre la personne. Il est soupçonné de harcèlement sexuel et d’agression sexuelle.

L’ex-secrétaire d’État écologiste Jean-Vincent Placé était en garde à vue ce lundi 28 mars, soupçonné de harcèlement sexuel et agression sexuelle, a appris l’AFP de sources judiciaire et proche de l’enquête.

L’ex-élu écologiste a été placé en garde à vue dans les locaux de la Brigade de répression de la délinquance contre la personne (BRDP), dans le cadre d’une enquête ouverte par le Parquet de Paris, après la plainte d’une ex-collaboratrice, Audrey (prénom d’emprunt). Cette dernière avait déposé plainte en novembre 2021, accusant Jean-Vincent Placé de faits de harcèlement sexuel entre 2012 et 2016. La plaignante ainsi que d’anciens collaborateurs d’élus écologistes ont depuis été entendus par les enquêteurs, selon des sources proches du dossier.

En marge d’un rassemblement estival

En mars 2021, Jean-Vincent Placé a été condamné à une amende pour harcèlement sexuel sur une gendarme chargée de sa sécurité. En septembre 2018, il avait été condamné à trois mois de prison avec sursis et 1000 euros d’amende pour violences et outrages lors d’une soirée où il avait reconnu avoir été «extrêmement insistant» et «déplacé» avec une cliente.