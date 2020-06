Rédiger un nouveau commentaire

Karl 27.06.2020 à 06:28

Tout cela est bien triste. Mais je me révolte aussi contre les Suisses qui ne demandent pas l’aide sociale, non par honte, mais parce qu’on ne quémande pas. Si on a travaillé, on a payé des charges sociales, comme le chômage, et le jour où on y a droit, on prend si l’on ne peut s’en sortir.