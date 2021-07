STRATÉGIE ÉLECTRIQUE - Jeep met un terme aux moteurs thermiques

SUV? Non, les Jeep, du moins quelques modèles, ne sont pas des véhicules utilitaires de sport, mais des véhicules tout-terrain, qui procurent plus de plaisir et ont davantage de sens en dehors des sentiers battus que pour effectuer un trajet Berne-Zurich. Du moins en théorie. Car, sur les 1531 Jeep vendues en Suisse au premier semestre, rares devraient être celles à s’être mouillé ou sali les «pieds». Et lorsque c’était le cas, c’était sans doute dû aux inondations et non en raison de l’esprit d’aventure de leur propriétaire.