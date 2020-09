Jeep s’aventure hors des sentiers battus en hybride rechargeable

Les véhicules hybrides rechargeables (PHEV) ont le vent en poupe. Mais qu’en est-il si on veut faire du 4x4? Il existe un certain nombre de braves SUV hybrides rechargeables, comme le Mini Countryman ou le Hyundai Kona, mais ils ne valent rien sur terrains accidentés. Jeep compte désormais remédier à la situation en lançant sur le marché plusieurs modèles de véhicules hybrides rechargeables, à commencer par la Renegade et la Compass.

Chaque Jeep doit se prévaloir du badge «Trail rated» avant de faire son apparition sur le marché. Pistes caillouteuses inclinées à 60°, gués profonds ou rochers abrupts: seuls les véhicules qui réussissent à franchir ce type d’obstacles se voient décerner le sigle tout-terrain. Et c’est également valable pour les véhicules hybrides rechargeables. «Personne d’autre n’est capable d’offrir la combinaison d’une véritable capacité tout-terrain et d’une propulsion électrique», affirme Antonella Bruno, patronne de Jeep en Europe.

Lors des essais sur le circuit de Fiat à Balocco (Italie), la Jeep Renegade 4xe Trailhawk a fait ses preuves en dehors des sentiers battus. Le système «Selec Terrain» permet de choisir parmi cinq modes de conduite différents. Le mode «4D Lock» (quatre roues motrices bloquées) enclenche en permanence la transmission intégrale à des vitesses allant jusqu’à 15 km/h par l’intermédiaire du moteur électrique de 60 ch, situé sur l’essieu arrière. Le mode «4WD Low» (quatre roues motrices gamme basse) peut même simuler un réducteur à l’aide du moteur électrique.

Il ne fait aucun doute que même les Jeep hybrides rechargeables sont parfaitement capables d’affronter les terrains accidentés. En revanche, sur la route, mieux vaut ne pas adopter une conduite trop sportive. D’une part, en raison de la direction très souple, qui n’invite pas à prendre les virages trop sec, mais surtout pour éviter les nombreuses pauses de recharge agaçantes. Car la batterie de 11 kWh, logée sous le plancher central, fournit une autonomie ne dépassant pas les 50 kilomètres et on a vite fait de vider le réservoir de 36,5 litres, dont la taille a été réduite d’un quart.

Comme pour toutes les hybrides rechargeables, la consommation affichée par le constructeur, qui est de deux litres, est difficilement atteignable. Lors des essais sur autoroute, routes de campagne et en ville, la Renegade 4xe a certes consommé moins de cinq litres, mais la batterie préalablement chargée à bloc, est venu en renfort. Une fois déchargée, celle-ci continue d’assurer la transmission intégrale, mais seul le moteur essence propulse le véhicule, ce qui peut alors vite faire grimper la consommation à plus de sept litres. En cours de route, il est possible de recharger la batterie à hauteur de 7,2 kW. Pour la recharge à domicile, Jeep propose une wallbox au prix de 550 francs.

FCA (Fiat Chrysler Automobiles) fait ses premiers pas dans le domaine de l’électrique. Mais après la Renegade et la Compass, les choses devraient avancer encore plus rapidement dans ce sens. Avant la fin de l’année, la marque lancera son premier modèle 100% électrique avec la Fiat 500e, qui sera suivi par le véhicule utilitaire Ducato en version électrique. Et pour début 2021, Antonella Bruno promet une «vague de nouveaux véhicules électriques dans tous les segments». Car la fusion de FCA avec PSA donnera bientôt aux Italiens l’accès aux plateformes de Peugeot, Citroën et Opel. Mais ceux qui voudront s’aventurer sur des pistes tout-terrains, devront recourir à une Jeep.