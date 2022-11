Football US : Jeff Bezos et Jay-Z unis pour racheter une célèbre équipe de NFL

Jeff Bezos et Jay-Z sont sur le coup pour racheter la franchise de NFL des Washington Commanders. Ils devraient débourser 5,6 milliards de dollars.

Le Washington Post et le magazine People, citant chacun des sources anonymes, avancent que Jeff Bezos envisage de faire une offre et que Jay-Z, de son vrai nom Shawn Carter, pourrait s’associer à lui.

Mercredi, ceux des Commanders, Dan et Tanya Snyder, au cœur de la tourmente, ont déclaré avoir sollicité une banque pour travailler sur «des transactions potentielles», sans préciser si celles-ci concernent une cession de parts ou une cession intégrale du club.

Au cœur d’un scandale de harcèlement en 2021

En juillet 2021, un an après les révélations du Washington Post rapportant que 40 anciennes employées avaient été harcelées sexuellement par Snyder et d’autres personnes du club, une commission d’enquête indépendante a établi que les brimades, l’intimidation et le harcèlement sexuel étaient monnaie courante sur ce lieu de travail.