Espace : Jeff Bezos prêt à offrir un rabais de 2 milliards de dollars à la Nasa

La Nasa a attribué à SpaceX un contrat pour un système d’atterrissage habité sur la Lune, mais Blue Origin fait tout pour annuler cette décision.

Tests aux frais de Blue Origin

«Nous sommes prêts à aider la Nasa à modérer ses risques techniques, à résoudre ses contraintes budgétaires et à remettre le programme Artemis sur une voie plus compétitive, crédible et durable», a conclu Jeff Bezos. Il n’est pas certain que son intervention de dernière minute fasse basculer le résultat de l’attribution.