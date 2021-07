E-commerce : Jeff Bezos quitte Amazon avant de s'envoler dans l'espace

L’homme le plus riche au monde entame une nouvelle étape de sa carrière après avoir bâti, à partir d’une modeste librairie en ligne, l’une des sociétés les plus puissantes de la planète.

Qu’il s’agisse de la vente de livres, de l’informatique dématérialisée ou de la livraison à domicile, «Bezos est un dirigeant qui encourage le changement», affirme Darrell West, du Centre sur l’innovation technologique du Brookings Institution. «Il a donné l’impulsion à de nombreux services que les gens tiennent désormais pour acquis, comme le fait de faire son shopping en ligne, de commander quelque chose et de se le faire livrer le lendemain.»

Lancé dans le garage de Jeff Bezos, qui faisait lui-même les colis, Amazon vaut aujourd’hui plus de 1700 milliards de dollars en Bourse et a dégagé en 2020 un chiffre d’affaires de 386 milliards de dollars. C’est un groupe tentaculaire, du commerce en ligne à l’informatique dématérialisée en passant par l’épicerie, l’intelligence artificielle et la production de films.